Киев, , 07:53 — REGNUM Украина обладает превосходством над Польшей, заявил 19 марта глава украинского МВД Арсен Аваков в эфире телепрограммы «Свобода слова».

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет», — сказал он.

По мнению Авакова, не может быть «счастливой Европы» без Украины, но в чём именно заключается превосходство его страны он объяснять не стал.

Главным министр назвал проявление украинцев уважения к себе и дальнейшее стремление к европейским стандартам.

Ранее Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продолжит практику введения санкций против лиц, неугодных властям страны.

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