Берн, , 07:53 — REGNUM Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2, включая его британская разновидность, вызывают COVID-19 с более высоким уровнем смертности, чем первоначально выявленный вариант. Об этом заявил Федеральный советник по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе 19 марта в ходе брифинга.

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По его словам, ранее власти страны объявили, что новые типы SARS-CoV-2 более заразны, но не приводят к более тяжелым формам коронавирусной инфекции, увеличивающим процент летальных исходов от заболевания. Однако, как отметил Берсе, это утверждение было ошибочным.

Как сообщило ИА REGNUM, 22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил что британский штамм коронавируса приводит к COVID-19, которое более смертоносно, чем в случае с коронавирусной инфекцией, вызываемой обычным SARS-CoV-2.

23 января эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, комментируя это высказывание главы правительства Британии, пояснила, что увеличение числа летальных исходов может быть объяснено не только новыми штаммами, но и возросшими нагрузками на систему здравоохранения королевства.

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