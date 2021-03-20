Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Минюст США выдвинул обвинения против десяти граждан Ирана заочно за обход антииранских санкций, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство утверждает, что обвиняемые в течение 20 лет создали более 70 фиктивных компаний, которые оказывали финансовые услуги в США, Канаде, ОАЭ и Гонконге. Они якобы скрывали денежные переводы размером более $300 млн. Следствие предполагает, что сделки заключались в интересах Ирана в обход санкций.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы каждому в случае их появления в США. Также им грозит штраф размером $157 млн за финансовые махинации.