Киев, 20 марта 2021, 07:42 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил причины роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом он рассказал 19 марта в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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По словам Степанова, рост заболеваемости в марте месяце был прогнозируемым, кроме того, в нескольких городах Украины было зарегистрировано инфицирование «британским» штаммом коронавируса, который в три раза заразнее.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты украинского парламента одобрили законопроект №5247, в соответствии с которым все причастные к программе вакцинации от COVID-19 освобождаются от ответственности за последствия применения вакцины.
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