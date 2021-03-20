Киев, , 07:42 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил причины роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом он рассказал 19 марта в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

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По словам Степанова, рост заболеваемости в марте месяце был прогнозируемым, кроме того, в нескольких городах Украины было зарегистрировано инфицирование «британским» штаммом коронавируса, который в три раза заразнее.

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«Рост волны больных COVID-19 (как следствие — количества госпитализированных) [мы] прогнозировали именно на март. Кроме того, в связи с появлением «британского» штамма. Кстати, кроме регистрации в Ивано-Франковской области (сегодня пришли данные нашего института эпидемиологии) он выявлен в городе Киев, городе Днепр, Львов и Харьков. То есть мы говорим, что «британский» штамм есть по всей стране… Так, как он в три раза более контагиозен, то есть более заразен, то есть впереди нас ожидает достаточно напряженная ситуация относительно заболеваемости COVID», — отметил глава минздрава.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты украинского парламента одобрили законопроект №5247, в соответствии с которым все причастные к программе вакцинации от COVID-19 освобождаются от ответственности за последствия применения вакцины.

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