Москва, , 07:29 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» с южнокорейским спутником CAS500−1 и сопутствующей полезной нагрузкой признана готовой к запуску с космодрома «Байконур» 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Госкомиссия приняла решение о готовности ракеты к запуску по итогам заседания на космодроме. В 05:30 мск специалисты Роскосмоса приступили к заправке ракеты-носителя топливом.

Старт назначен на 20 марта 09:07 мск. На сайте Роскосмоса будет вестись прямая видеотрансляция с космодрома.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на околоземную орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500−1. В состав сопутствующей полезной нагрузки вошли ещё 37 космических аппаратов заказчиков из 18 стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Роскосмос изменил дизайн ракет-носителей «Союз-2» впервые за несколько десятилетий.

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