Гавана, , 07:31 — REGNUM Вблизи прибрежного города Моа, расположенного в провинции Ольгин в восточной части Острова Свободы, вечером 19 марта предположительно упал метеорит. Об этом сообщает интернет-портал Cubadebate.

По данным сейсмологической станции Моа, в 22:06 по местному времени (05:06 мск) в небе были зафиксированы вспышки красного и белого цвета, за которыми последовало подряд два взрыва.

Глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас подтвердил, что природа явления, предположительно, свидетельствует о падении метеорита.«Это явление было замечено в Моа, Сагуа-де-Танамо, Майси… Судя по показаниям датчиков, это не был земной взрыв, но поскольку это было событие с такими характеристиками, наше оборудование зафиксировало ударную волну», — приводит портал слова эксперта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в небе над Камчаткой был зафиксирован взрыв метеорита диаметром менее десяти метров.

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