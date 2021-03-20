Москва, , 07:29 — REGNUM Правительство России отменило существовавшее ранее ограничение на въезд иностранных студентов. Им позволят вернуться к очному формату обучения при соблюдении строгих условий, передают 20 марта «Известия» со ссылкой на распоряжение № 639-Р.

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В документе говорится, что в Россию смогут въезжать не все учащиеся, а только граждане тех стран, которые включены в список «эпидемиологически благополучных». Их перечень будет регулярно обновляться по алгоритму Минобрнауки и Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, образовательным организациям и студентам предстоит соблюдать требования Роспотребнадзора.

«С целью профилактики распространения COVID-19 учебный процесс строится в смешанном (онлайн и офлайн) формате обучения. Занятия проходят при строгом соблюдении санитарных норм и социальной дистанции. К занятиям не допускаются студенты с признаками респираторного заболевания (входная термометрия)», — пояснили в Минобрнауки.

Список стран, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, будет доводиться университетами через личные кабинеты, а также через официальные страницы в соцсетях и мессенджеры.

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