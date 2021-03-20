Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Версию о том, что падение президента США Джо Байдена на трапе самолета произошло из-за сильного ветра, подверг сомнению сын предыдущего главы Белого дома Дональд Трамп-младший. Об этом он написал 19 марта на своей странице в Twitter.

Политик оценил эту информацию с иронией.

«Да, ветер!!! Только ветер. Президент в отличной форме», — написал Трамп-младший.

Он также опубликовал изображение со страницы метеослужбы США, на котором видно, что скорость порывов составляла примерно 6 метров в секунду. Такая интенсивность ветра, согласно приведенной таблице, «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви».

https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/1372991949825839104

Как сообщило ИА REGNUM, ранее заместитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден споткнулся несколько раз на трапе самолета, а затем упал из-за того, что было «очень ветрено», и она сама «чуть не упала». Представитель администрации США, заверила, что глава государства «чувствует себя прекрасно».

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