Гавана, , 07:19 — REGNUM Третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции Abdala началась на Кубе, заявила гендиректор кубинского центра генной инженерии и биотехнологий Марта Айяла в ходе пресс-конференции.

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«Три дозы будут введены добровольцам с интервалами в две-три недели», — заявила она.

Айяла добавила, что на Кубе создали 40 центров для проведения испытаний. Первую дозу вакцины введут добровольцам уже 22 марта. Ожидается, что испытания окончатся к июлю 2021 года, в них примут участие около 48 тыс. человек возрастом от 19 до 80 лет.

По последним данным, на Кубе с начала пандемии выявили 65 149 носителей коронавируса SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в республике умерли 387 человек.