Киев, , 07:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении двух российских банков. Соответствующий указ появился на сайте украинского лидера 19 марта.

Действие санкций продлено в отношении «Сбербанка» и «Проминвестбанка».

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Своим указом Владимир Зеленский вводит в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 11 марта. Контролировать исполнение решения СНБО будет секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины.

Реализовывать санкции и контролировать их эффективность будут кабинет министров вместе со службой безопасности и национальным банком Украины.

Кроме того внешнеполитическому ведомству Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.