Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Администрация США будет добавиться усиления борьбы с «российскими угрозами» со стороны Североатлантического альянса (НАТО), заявил 19 марта на брифинге и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«Мы будем концентрировать внимание на укреплении потенциала альянса по противодействию России», — сказал он.

Аналогичной решимости, по словам Рикера, США будут добиваться в отношении терроризма, киберугроз и гибридных угроз, исходящих по всему миру.

Брифинг в Белом доме прошёл в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО, которая состоится 22−25 марта в Брюсселе. Отмечается, что в этой встрече примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

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