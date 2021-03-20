Абакан, , 07:16 — REGNUM В Хакасии за сутки умерли ещё три пациента с диагнозом COVID-19. Об этом утром 20 марта сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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«Скончался 77-летний мужчина и женщины в возрасте 77 и 85 лет», — говорится в сообщении.

Всего в регионе с начала эпидемии коронавируса от осложнений, вызываемых COVID-19, умер 491 пациент. Почти три четверти из них (360, 73,3%) — пациенты старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за сутки выявили 15 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 21 657, выздоровления — 20 924.

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