Сургут, Югра, , 06:43 — REGNUM Пожар произошел в административном здании в Сургуте, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сообщается, что возгорание произошло в административно-бытовом здании по улице Промышленной. Огнем была охвачена площадь около 3600 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, в целях безопасности из здания эвакуировали 25 человек.

В результате пожара пострадали семь человек. Из них четверо получили ушибы и травмы при эвакуации, двое отравились продуктами горения, еще один получил ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта шесть бытовок загорелись на стройплощадки в Приморском районе Санкт-Петербурга. О пострадавших не сообщалось.