Иркутск, , 06:49 — REGNUM В Иркутской области при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе «Сибирь» один человек погиб и четверо пострадали. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации ведомства, ДТП с трагичным исходом произошло около 07:00 по местному времени вблизи посёлка Залари на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В результате столкновения микроавтобуса Toyota Hiace и мини-кроссовера Hyundai Creta на месте аварии скончался водитель Hyundai. Водитель микроавтобуса и трое пассажиров, находившихся в столкнувшихся автомобилях, были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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