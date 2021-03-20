Москва, , 06:40 — REGNUM Все независимые от государств цифровые валюты, в том числе и биткоин, обречены, считает глава российского банка ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил 19 марта в ходе онлайн — дискуссии с клиентами платформы Private Banking.

По словам банкира, их краха не избежать даже, несмотря на успехи в настоящее время.

«Я считаю, что цифровая валюта — вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие «левые» цифровые валюты как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены», — считает он.

Костин пояснил, что причиной этого является нежелание государств мириться с существованием не подконтрольных денежных систем.

«Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как «майнят» деньги, это как фальшивомонетчество, мне всегда казалось. Поэтому страны пошли по другому пути — создание государственных цифровых валют», — добавил глава ВТБ.

Как сообщило ИА REGNUM, 1 марта опрошенные CNBC аналитики из банка Citibank предсказали дальнейший рост курса криптовалюты биткоин и ее превращение в мировую резервную валюту.

15 марта агентство Hindustan Times сообщило, что власти Индии хотят запретить любые виды криптовалют в стране и их использование для транзакций.

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