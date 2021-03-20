Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:39 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой 3 километра, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в Северо-Курильске случаев выпадения пепла не фиксировалось, запах сероводорода не ощущается. В МЧС РФ добавили, что выброс угрозы для жизни не представлял.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко. Исполин выбросил столб пепла высотой до 2,5 километров. Опасности для жителей острова Парамушир выброс не представлял.

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