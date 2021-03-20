Абакан, , 06:25 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 15 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 657. Об этом утром 20 марта сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Черногорске (пять человек), в Абакане и Саяногорске (по три человека). В Усть-Абаканском и Орджоникидзевском районе было выявлено по два инфицированных.

В стационарах проходят лечение 112 (-5) пациентов с COVID-19. Из них в реанимации находятся 23 (+1) пациента, в том числе на аппаратах ИВЛ — пятеро (+1). Амбулаторно лечатся 127 (-11) человека.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 28 человек. С начала эпидемии — 20 924 человек, что составляет 96,6% от общего числа заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом.

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