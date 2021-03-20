Миньяр, , 06:20 — REGNUM В посёлке Миньяр Ашинского района Челябинской области главе управляющей компании, с крыши дома которой глыба снега упала на 45-летнюю женщину, уже объявлялось предостережение о том, что нарушать требования законодательства по содержанию жилфонда недопустимо. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Это было сделано в связи с погодными условиями. А сейчас ведомство начало проверку по факту травмирования местной жительницы.

Как сообщало ИА REGNUM, снег рухнул на гражданку с дома по улице Центральной. В тяжёлом состоянии женщина была госпитализирована.

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