Петропавловск-Камчатский, , 06:18 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«В акватории Тихого океана было зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,5», — говорится в сообщении.

Эпицентр подземных толчков располагался в 175 километрах к югу от Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 40 километров. Жители Камчатки не ощутили подземных толчков, угроза цунами в регионе не объявлялась. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Хакасии. Его очаг находился в Ширинском районе, в 7 километрах от населенного пункта Джерим. Сведений о пострадавших не поступало.