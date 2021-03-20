Пекин, , 06:17 — REGNUM Политика бывшего президента США Дональда Трампа в отношении Китая была ошибочной, и её нужно устранить с приходом новой американской администрации, заявили в Пекине по итогам китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска).

«Китай призывает США устранить влияние ошибочной политики предыдущей администрации в отношении Китая и в то же время избежать создания новых проблем», — говорится в заявлении, распространённом Центральным телевидением Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайско-американский стратегический диалог прошёл 18−19 марта в Анкоридже. В переговорах приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И, другие высокопоставленные лица.

В ходе встречи Китай призвал остановить ухудшение отношений, в частности, выступил против политизации прав человека.

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