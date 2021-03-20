Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Письма с извинениями из-за нападок властей США в адрес России получает от американских граждан США посольство РФ в Вашингтоне. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Российский посол Анатолий Антонов выразил признательность жителем США, которые направили эти обращения. Он отметил, что авторы писем понимают важность диалога между странами.

«Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия», — говорится в заявлении главы посольства.

Антонов считает, что позиция отправивших обращения жителей США говорит о сохранении возможности для нормализации отношений между российским и американским народами. Посол надеется, что Белый дом прислушается к мнению американских граждан и прекратит конфронтацию с Россией.

«Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений». — добавил он.

Как сообщило ИА REGNUM, 19 марта Американский религиозный деятель Франклин Грэм резко осудил главу Белого дома Джо Байдена за его слова в адрес президента РФ Владимира Путина.

В этот же день заместитель пресс-секретаря администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным может состояться, «когда настанет нужное время».

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