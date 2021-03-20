Санта-Круш, Португалия, , 06:09 — REGNUM У побережья Португалии в Атлантическом океане 20 марта произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 912 километрах к северу от населённого пункта Санта-Круш-да-Грасиоза (1776 человек), расположенного на Азорских островах. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов архипелага Кермадек в Новой Зеландии.

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