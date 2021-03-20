Москва, , 05:57 — REGNUM В субботу, 20 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололедица. Температура воздуха — −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

В ночь на 21 марта в Москве облачно, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −6… −4 °C.

Ветер северный с переходом на юго-западный 3−8 м/с, ночью 6−11 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −3… +2 °C днём и −9… −4 °C ночью.

В воскресенье, 21 марта, днём в столице ожидается 0… +2 °C. По области −2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C. Небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Санкт-Петербурга придется ещё подождать прихода долгожданной весны, как минимум до конца текущей недели.

Читайте также: Вильфанд сообщил об аномальном тепле в Сибири

Читайте ранее в этом сюжете: Морозы не оставят Петербург до конца недели