Токио, , 06:00 — REGNUM Министерство здравоохранения Японии из-за угрозы персональным данным приостановит использование японского мессенджера LINE, через который контролировало здоровье людей, находящихся в карантине из-за COVID-19. Об этом 20 марта сообщает телеканал NHK.

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Отмечается, что это также затрагивает прибывающих из-за границы в Японию иностранцев, от которых требовалось иметь смартфон с установленным на него мессенджером LINE. Именно посредством данного приложения ведомство контролировало наличие у людей таких симптомов COVID-19, как повышение температуры и кашель. По информации Минздрава, теперь для осуществления этой процедуры будет использоваться электронная почта.

Скандал вокруг популярного мессенджера LINE, пользователями которого являются около 86 млн японцев, вспыхнул в стране в начале текущей недели после обнаружения, что личные данные его пользователей доступны обслуживающей работу приложения компании из КНР. Было установлено, что эта компания, в 2018 году получившая на аутсорсинг менеджмент LINE, имела доступ к личным данным граждан Японии, в том числе именам, адресам почтовых ящиков, телефонным номерам и пересылаемым фотографиям.

Доступ к этим данным для китайской компании был закрыт ещё в феврале. В настоящее время правительство Японии расследует сложившуюся ситуацию, с учётом того, что LINE используют большинство министерств и ведомств страны, включая канцелярию премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по административным делам и коммуникациям Японии приостановит использование японского мессенджера LINE в связи с тем, что личные данные пользователей приложения оказались доступны сервисной китайской компании.

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