Рейкьявик, , 05:30 — REGNUM Извержение в виде трещины длиной около 500−700 метров началось на вулкане Фаградалсфьяль, расположенном на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом 20 марта сообщает на своем сайте Исландское метеорологического бюро.

Отмечается, что лава разлилась примерно на 1 км. Специалисты ведомства подчеркнули, что это первое за приблизительно 800 лет извержение в регионе. При этом агентство Associated Press написало, что Фаградалсфьяль спал около шести тысячелетий.

Метеорологи утверждают, что извержение не несет угрозы для окрестных населенных пунктов. Однако они признают, что вулканические газы Фаградалсфьяля могут причинить вред, а местные власти надеются, что концентрация вредных веществ снизится благодаря ветрам и осадкам.

Как сообщило ИА REGNUM, в апреле 2010 года извержение другого исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к закрытию воздушного пространства в ряде европейских стран и убыткам для авиакомпаний в размере около $1,7 млрд.

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