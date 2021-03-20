Буэнос-Айрес, , 05:16 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 8160 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 2 234 913. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 113 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине жертвами осложнений COVID-19 стали 54 476 человек.

В ведомстве отмечают, что в Аргентине сохраняется угроза появления второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим местные власти решили уделить больше внимания контролю за въезжающими на территорию страны.