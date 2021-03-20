Манила, , 05:13 — REGNUM Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в филиппинской столице Маниле, сообщает бюро противопожарной защиты Филиппин.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 20 марта в жилом доме. Пожарным потребовалось более двух часов на ликвидацию возгорания. В результате пожара погибли пять человек, еще двое пострадали. Отмечается, что все они были членами одной семьи. В настоящее время причина возгорания неизвестна, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта произошел пожар в жилом доме в Северной Македонии. В результате возгорания погиб семилетний ребенок, который был скован цепью. Инцидентом занялась прокуратура.