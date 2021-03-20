Нью-Йорк, США, , 05:24 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 19 марта — последнего дня рабочей недели — показали разнонаправленное движение. Dow Jones понизился, Nasdaq вырос.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones потерял 234,33 пункта (0,71%), понизившись до уровня 32 627,97 пункта. S&P 500 присел на 2,36 пункта (0,06%), опустившись до уровня 3913,10 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 99,07 пункта (0,76%), до уровня 13 215,24 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,46 (2,43)%, до уровня $61,46 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, с открытия торгов цены на нефть начали расти после резкого обвала, произошедшего 18 марта на вечерней сессии.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена на нефть Brent выросла до $63,42, на WTI — $60,44