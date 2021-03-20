Тегеран, , 08:49 — REGNUM 19 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что США должны коренным образом изменить свои подходы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде написал в своем твиттере, что «Вашингтону давно пора принять фундаментальные изменения в своем мышлении и, следовательно, в своих подходах». Он отметил, что на протяжении десятилетий США пытались исключить Иран из международного права, указав на провал данной политики.

Хатибзаде также написал в другом твите: «Прошел еще один год. Еще один лист упал с древа времени. Люди ступают по Земле, в то время как некоторые близкие оставили нас, покинув этот мир. Сейчас мы находимся в преддверии Навруза и нового столетия».

Он поздравил иранский народ с наступающим Новым годом, пожелав здоровья и благословения всем иранцам.