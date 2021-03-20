Тегеран, , 08:57 — REGNUM 19 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на недавние заявления президента Франции по ядерной сделке 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем твиттере Зариф написал: «Чтобы успокоить террористический режим при помощи незаконного ядерного оружия, Европейская тройка призывает Иран действовать сознательно. Однако реальность такова: СВПД жив исключительно благодаря ответственному поведению Ирана».

Высокопоставленный дипломат посоветовал сторонам СВПД действовать ответственно и соблюдать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Твит Зарифа стал реакцией на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который во время поездки на территорию Палестины выразил необоснованные претензии к Ирану, заявив:

«Иран, накапливая нарушения Венского соглашения, должен прекратить ухудшать ядерную ситуацию, которая и без того является серьезной».