Бразилиа, , 05:01 — REGNUM Медслужбы Бразилии зарегистрировали за сутки в стране 90 570 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является максимальным значением для страны за весь период наблюдений за пандемией. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба бразильского минздрава.

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Общее количество выявленных носителей вируса составило 11 871 390. При этом 10 383 460 пациентов уже излечились. Кроме того, за 24 часа в Бразилии от COVID-19 умерли 2815 человек, а с начала распространения инфекции в стране по этой причине скончались 290 314 заболевших.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее подразделение немецкого автоконцерн Volkswagen объявило о приостановке на 12 дней с 24 марта производства на своих предприятиях в Бразилии из-за ситуации с распространением SARS-CoV-2.

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