Тегеран, 20 марта, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Иран проведет испытания переработанного ядерного реактора в Араке в качестве подготовительного этапа к полному вводу его в эксплуатацию позднее в новом иранском году (наступит 20 марта), заявила Иранская организация по атомной энергии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камалванди сообщил, что «холодные испытания, которые обычно включают в себя первоначальный запуск жидкостных систем и инструментов поддержки, состоятся в начале предстоящего иранского года».

«Другими словами, мы продвинулись вперед в области топлива, его хранения и т. д.», —сказал Камалванди.

Иран согласился закрыть реактор в Араке (250 км к юго-западу от Тегерана) в соответствии с соглашением 2015 года. Было разрешено производить ограниченное количество тяжелой воды, при этом Тегеран работал над реконструкцией реактора в связи с планами производить изотопы для медицинского и сельскохозяйственного использования.