Тегеран, , 09:28 — REGNUM 19 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в твиттере назвал свой визит в Стамбул и встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу продуктивными и конструктивными. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Продуктивная поездка в замечательный Стамбул для переговоров с моим братом, министром иностранных дел @MevlutCavusoglu», — написал Зариф в своём Twitter-аккаунте.

«Как и прежде, конструктивное взаимодействие по двусторонним и региональным вопросам. Конечная цель: применить опыт Ирана и Турции за 400 лет мира в нашем регионе. Вместе всё возможно», — отметил он.

Стороны обсудили такие вопросы, как сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также развитие ситуации в Сирии. В ходе встречи Зариф и Чавушоглу рассмотрели пути расширения двусторонних отношений в различных направлениях и региональные события.

Министры иностранных дел Ирана и Турции также обсудили торгово-экономические отношения. Представители двух стран обратили особое внимание на проведение совместной экономической комиссии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.