Тегеран, , 09:29 — REGNUM 19 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде передал соболезнования правительству и народу Танзании в связи со смертью президента Джона Магуфули. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде в своем послании передал соболезнования иранского правительства, выразив сожаление в связи с внезапной кончиной танзанийского президента.

«Президент Танзании Джон Магуфули, один из самых известных скептиков в отношении коронавирусной инфекции, скончался в возрасте 61 года», — сообщила вице-президент страны Самия Сулуху Хасан.

Магуфули не появлялся на публике с 27 февраля, что вызвало слухи о том, что он заразился COVID-19. 12 марта официальные лица отвергли заявления о том, что он заболел.

Вице-президент Танзания призвала не прислушиваться к слухам из-за пределов страны, отметив, что «для человека нормально проверяться на грипп или лихорадку».