Тегеран, , 09:36 — REGNUM 19 марта правительство Исламской Республики Иран в письме в Международный суд заявило о продолжающихся нарушениях и отсутствии приверженности США постановлению суда от 3 октября 2018 года об ослаблении санкций в отношении Ирана, призывая проявить надлежащую реакцию на этот вопрос. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иранское правительство также указало на голосование Ирано-Американского трибунала по претензиям (IUSCT), базирующегося в Гааге, против США по делу, возбужденному властями Ирана.

Письмо иранского правительства и дополнения к нему заняли в общей сложности 250 страниц, включая в себя документы о неоднократных и продолжающихся нарушениях постановления суда. Письмо было передано генеральному секретарю Международного суда в Гааге.

В 2018 году Международный суд постановил, что США должны устранить любые препятствия в отношении Исламской Республики для осуществления экспорта гуманитарных товаров, включая продовольствие, медикаменты и оборудование для обеспечения авиационной безопасности.