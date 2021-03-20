Тегеран, , 09:59 — REGNUM 19 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 68 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 61 649. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было выявлено около 7 620 новых случаев заражения COVID-19, при этом 757 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что 1 528 694 пациента из общего числа 1 786 265 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 3879 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции заразила почти 121 миллион человек по всему миру, из них свыше 2 700 000 погибли.