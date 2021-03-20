Тегеран, , 11:55 — REGNUM 19 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу на встрече в Стамбуле обсудили двусторонние политические переговоры, а также дату проведения и повестку дня совместной ирано-турецкой экономической комиссии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стороны обсудили такие вопросы, как сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также развитие ситуации в Сирии. В ходе встречи Зариф и Чавушоглу рассмотрели пути расширения двусторонних отношений в различных направлениях и региональные события.

Министры иностранных дел Ирана и Турции также обсудили торгово-экономические отношения. Представители двух стран обратили особое внимание на проведение совместной экономической комиссии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее МИД Турции анонсировал в своем заявлении официальный визит министра иностранных дел Ирана в Стамбул.