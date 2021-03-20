Тегеран, , 10:54 — REGNUM 19 марта первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что национализация нефтяной промышленности Ирана в 1951 году открыла новую главу в развитии страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джахангири также написал в своем твиттере, что годовщина данного события, которая празднуется в Иране 19 марта, сделала последний день текущего иранского года подходящим завершением.

Он отметил, что день национализации нефтяной промышленности стало событием, которое мудростью и усилиями Мохаммеда Мосаддека, тогдашнего премьер-министра Ирана, открыло новую главу в национальном развитии Ирана.

«Это гордое наследие, оставленное иранскому народу. Мы можем и должны извлечь уроки из истории на сегодняшний день и на будущее», — заявил первый вице-президент.

Закон о национализации нефтяной промышленности был единогласно подписан нефтяной комиссией парламента Ирана 17 марта 1951 года. Закон был принят сенатом Ирана 19 марта того же года.