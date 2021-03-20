Тегеран, , 09:55 — REGNUM 19 марта посол Ирана в Дохе заявил, что президент страны Хасан Рухани в своем недавнем ответном письме эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль Тани написал, что оба государства стремятся к коллективному диалогу, а также мощному региону, построенному на основе взаимопонимания. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я представил ответ Хасана Рухани на письмо катарского эмира, которое было передано иранскому президенту министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани во время его визита в Иран», — написал Хамид Реза Дехкани Пудех в своем твиттере.

В середине февраля президент Рухани на встрече с министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани в Тегеране заявил, что безопасность и мир в регионе будут воплощены в жизнь только через сотрудничество между региональными странами.

Говоря о последних событиях в регионе и необходимости развития совместного сотрудничества между Тегераном и Дохой, президент отметил, что в последние годы ирано-катарские отношения находились на достаточно высоком уровне.

Он также подчеркнул, что необходимо использовать все возможности для развития и углубления отношений в новых международных условиях.