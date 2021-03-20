Тегеран, , 09:07 — REGNUM 18 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде раскритиковал совместное заявление по итогам заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), назвав его нереалистичным, что является результатом давления Саудовской Аравии на других членов этого органа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 марта.

«В данном коммюнике, как и в предыдущих, отсутствует реалистичное видение окружающих событий, что соответствует политическому давлению саудовского правительства на государства-члены организации», — сказал Хатибзаде.

Критикуя тех членов ССАГПЗ, которые следуют за политическим курсом Саудовской Аравии, он попросил их «подумать, принесло ли им преследование этого неправильного подхода какие-либо достижения в деле укрепления региональной стабильности и безопасности».

«Саудовский режим поощряет ненависть и насилие в регионе, беря в заложники ССАГПЗ и навязывая пагубные точки зрения», — отметил Хатибзаде.