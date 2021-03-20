Красноярск, , 04:49 — REGNUM В субботу, 20 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:30 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 20 на 21 марта ожидается до −1… +1 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного, юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 марта, в Красноярске до +6… +8 °C днём и +1… +3 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В понедельник, 22 марта, в Красноярске ожидается до +3… +6 °C, небольшой дождь днём. Ночью — до −2… +1 °C, снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 марта в Эвенкийском муниципальном районе (МР) и на севере центральных районов Красноярского края ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.