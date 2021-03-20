Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Госдепартамент США внимательно следит за развитием событий в деле о шпионаже в Болгарии, по которому были задержаны шестеро человек. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс на своей странице в Twitter.

«Мы внимательно следим за расследованием в Болгарии по поводу предполагаемой российской шпионской сети», — заявил он.

Прайс добавил, что США всецело поддерживают Болгарию в этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта спецслужбы Болгарии задержали двух сотрудников министерства обороны страны. Их подозревают в шпионаже в пользу России — якобы один из задержанных создавал сеть осведомителей и передавал информацию в Москву. Ранее по этому делу было задержано еще несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии задержали военных, подозреваемых в шпионаже в пользу России