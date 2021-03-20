Москва, , 04:11 — REGNUM Электронный паспорт гражданина России жители Москвы смогут получить с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах выдача таких документов начнется не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сказано в соответствующем проекте указа президента РФ, опубликованном 19 марта на портале проектов правовых актов.

При этом возможность их оформления во всех субъектах РФ, кроме российской столицы, зависит от технической готовности. Электронный паспорт будет содержать биометрические и другие персональные данные гражданина, в том числе изображение его лица и отпечатков пальцев.

Указанный формат документа будет предоставлять такие же возможности, как и печатный вариант. В случае оформления электронной версии документ на бумажном носителе будет признан недействительным.

Планируется, что к 1 июня российское правительство утвердит образец бланка и описание этого вида документа. Информация из электронного паспорта будет также передаваться в МИД РФ.

Как сообщило ИА REGNUM, в июле 2020 года ВЦИОМ провел опрос среди жителей России о преимуществах и недостатках электронных паспортов.

13 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что наиболее часто используемые гражданами России документы можно будет перенести в качестве эксперимента в электронный вид через специальное мобильное приложение.

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