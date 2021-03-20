Токио, , 03:47 — REGNUM Акцию памяти жертв террористической атаки в токийском метро, устроенной в 1995 году боевиками секты «Аум синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), провели в Токио. Об этом 20 марта сообщило агентство Kyodo.

Минута молчания прошла на станции метро «Касумигасэки» в 08:00 (02:00 мск). Приблизительно в это время 26 лет назад террористы распыли отравляющее вещество зарин в метрополитене японской столицы. В результате атаки погибли 13 человек и еще 6,3 тыс. получили отравление.

В акции памяти приняли сотрудники метро и семьи жертв теракта. Они возложили цветы к мемориалу, установленному на станции.

Как сообщило ИА REGNUM, 26 июля 2018 года в Японии были казнены последние оставшихся в живых шесть членов «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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