Бразилиа, , 03:32 — REGNUM Решение приостанавливать производство на своих предприятиях в Бразилии принял немецкий автоконцерн Volkswagen из-за ухудшившейся ситуации с распространяем коронвируса в стране. Об этом 19 марта сообщило на своем сайте бразильское подразделение компании.

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Речь идет о заводах в штатах Сан-Паулу и Парана. Их работа будет оставлена с 24 марта на 12 дней. При этом офисный персонал Volkswagen Brasil будет продолжать работать в удаленном режиме.

Приостановка работы на фабриках немецкого автоконцерна принята совместно с профсоюзом работников металлургической отрасли Бразилии. Ведутся переговоры о временном прекращении производства на предприятиях других компаний, выпускающих автомобили, в том числе Mercedes-Benz, Scania и Toyota.

Как сообщило ИА REGNUM, 19 марта мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о запрете на посещение пляжей этого бразильского города из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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