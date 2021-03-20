Сидней, Австралия, , 03:28 — REGNUM Жителей восточного побережья Австралии начали эвакуировать из-за наводнений, возникших в результате штормов и ливней, сообщает газета The Guardian.

По ее данным, на штат Новый Южный Уэльс обрушились сильные ливни. Ожидается, что за сутки может выпасть около 150 мм осадков. В связи с угрозой наводнений власти призвали жителей городов Тари, Дангог, Уингем, Порт-Маккуори, Кандлтаун, Лоуэр-Макли, Норт-Хейвен, Данбоган и Лориетон эвакуироваться. При этом жителей Сиднея пока попросили находиться дома, однако подготовиться к возможной эвакуации.

Представитель бюро метеорологии Австралии Джонатан Хау отметил, что угроза затопления будет сохраняться в течение недели. По его словам, сухой погоды не ожидается минимум до 24 марта. При этом наиболее сильные ливни обрушатся на восточное побережье Австралии в течение двух суток.