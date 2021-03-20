Сараево, , 04:41 — REGNUM Союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Боснию и Герцеговину с целью её присоединения к евроатлантическому сообществу и оказания поддержки Вооруженным силам Боснии и Герцеговины в обеспечении реагирования на кризисы, заявили 19 марта в посольстве США в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«В заявлении посольства России в Боснии и Герцеговине есть одна четкая контрастная разница между той помощью, которую оказывают Боснии и Герцеговине союзники по НАТО и наши партнеры из ЕС, и тем, что предлагает Россия. Отношения между НАТО и ЕС сосредоточены на реформах, которые приносят пользу всем гражданам и которые являются комплиментарными пути Боснии и Герцеговины в ЕС», — ответили в посольстве США на недавнее заявление российских дипломатов.

Напомним, 18 марта посольство России предупредило Боснию и Герцеговину, что ее сближение с НАТО будет представлять собой «переход на другую сторону» в нынешнем российском противостоянии с Западом и акт враждебности по отношению к России, что обязательно приведет к определённым последствиям.

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