Берлин, , 03:09 — REGNUM Действующие в Германии карантинные меры не стоит смягчать, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 19 марта в ходе пресс-конференции.

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Глава правительства считает, что этот шаг будет похож на «стоп-кран» и его необходимо избегать. Меркель также полагает, что в ФРГ нужно ускорять кампанию по вакцинации от COVID-19 и делать ее «гибче».

Как сообщило ИА REGNUM, 19 марта Ангела Меркель допустила, что Германия может самостоятельно закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», если ЕС не решится на заключение единого контракта на приобретение этого препарата для всех стран объединения.

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