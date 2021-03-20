Сараево, , 04:49 — REGNUM Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации по решению администрации столицы Боснии и Герцеговины Сараево были 19 марта расширены существующие и приняты новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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В кантоне Сараево с 19 марта вступило в силу новое ограничение, запрещающее передвижение по улицам с 21:00 до 5 утра.

Решение о запрете на передвижения было принято из-за резко ухудшающейся эпидемиологической ситуации в этом кантоне. Запрет на передвижение будет действовать в течение следующих 15 дней. На 15-дневный период с 20 марта 2021 года запрещается работа заведений общественного питания в Сараево.