Ла-Пас, , 02:50 — REGNUM Арестованная по делу о госперевороте в Боливии бывшая исполняющая обязанности президента Жанин Аньес получила разрешение на перевод из тюрьмы в больницу. Об этом 19 марта сообщила газета Pagina Siete со ссылкой постановление суда.

Ранее временная экс-глава государства, находясь под арестом, почувствовала себя плохо. После этого адвокаты Аньес начали добиваться ее госпитализации для прохождения медосмотра.

Как сообщило ИА REGNUM, 13 марта правоохранительные органы Боливии задержали Жанин Аньес по делу о государственном перевороте в стране 2019 году, закончившимся свержением экс-президента республики Эво Моралеса. Власти предъявили Аньес обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Ее арестовали на четыре месяца.

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